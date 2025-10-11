Arnavutköy'de faciadan dönüldü: Freni patlayan araç, çocukların arasına daldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Karlıbayır Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın freni patladı. Araç, çayırlık alandan hızla aşağıya kayarak sokakta oyun oynayan çocukların üzerine doğru geldi.

SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR SANİYELERLE KURTULDU

Aracın geldiğini gören üç çocuk panikle sağa sola koşarak son anda kurtulmayı başardı. Kontrolden çıkan araç, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Yaşanan korku dolu anlar çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde aracın hızla aşağıya kaydığı, çocukların can havliyle kaçtığı ve aracın park halindeki araçlara çarparak durduğu anlar yer aldı.

Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.