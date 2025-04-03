Arnavutköy'de feci kaza: Bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Çilingir Mahallesi'nde Hadımköy istikametine ilerleyen cip, dün akşam saatlerinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada, sürücüler Birol E. ve Fatih A. ile Ege Han A. ve İlhan Özkan araçlarda sıkışarak yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.



Ağır yaralı olduğu öğrenilen İlhan Özkan, hastanede hayatını kaybetti.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

