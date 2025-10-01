Kural ihlal eden hafriyat kamyonlarına ceza
İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına toplamda 871 bin 208 lira idari para cezası kesildi.
Arnavutköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 47 ağır tonajlı araçta farklı kural ihlalleri tespit edildi.
Araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 871 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.
