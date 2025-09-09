Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi
İstanbul Arnavutköy'de, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Boğazköy Yolu'ndan Bolluca istikametine giden hafriyat kamyonu, rampadan indiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki ağaçlık alana çarparak devrilen kamyonun dorsesi koptu.
Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılma çalışması sürüyor.
