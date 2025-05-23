Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi
Arnavutköy'de yol kenarına devrilen ve itfaiye ekiplerince kurtarılan hafriyat kamyonunun sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Sazlıbosna Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde seyreden Şazenuş A. idaresindeki mıcır yüklü 34 BRD 020 plakalı hafriyat kamyonu, dün akşam kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası kamyondan çıkamayan sürücü, itfaiyenin uzattığı merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kaza yerinde ve çevresinde güvenlik önlemi alınırken, devrilen kamyon vinçle bölgeden kaldırıldı.
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