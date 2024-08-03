Arnavutköy'de halk plajında patlamamış havan mermisi bulundu

Arnavutköy Halk plajında denize giren bir kişi havan mermisi buldu. Patlayıcı madde uzmanlarının incelemesinin ardından 107 milimetre çapında olduğu belirlenen mermi muhafaza altına alındı.

Arnavutköy'de halk plajında patlamamış havan mermisi bulundu

Yeniköy Mahallesi'ndeki halk plajına giden Özkan Turan, denizde yüzerken patlamamış havan mermisi buldu.

Havan mermisi, Turan ve çevredekiler tarafından sahile çıkarıldı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, merminin çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Ekipler, olay yerindeki incelemeler sırasında halk plajına girişleri kapattı. Patlayıcı madde uzmanları tarafından yapılan ilk incelemelerde, havan mermisinin 107 milimetre çapında olduğu belirlendi.

Uzun süre suda kaldığı için aşınan havan mermisinin menşei henüz belirlenemezken, mermi olay yerindeki incelemenin ardından ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Denizde patlayıcı maddeyi bulan ve kıyıya çıkartan Özkan Turan, "Burada yüzerken kızımla beraber ortalama 2-3 metre derinliğinde havan mermisi bulduk. Sudan çıkartıp kıyıya taşıdım, vatandaşlar zarar görmesin diye. Sonra jandarmaları görünce hemen haber verdim, geldiler. Sonra bomba imha ekipleri geldi. onlar da aldılar şimdi patlayıcı maddeyi giriyorlar" ifadelerine yer verdi.

Öne Çıkan Video

Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Ölümden saniyelerle kurtuldular

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...