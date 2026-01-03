Arnavutköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı

03.01.2026 10:16

Son Güncelleme: 03.01.2026 10:35

Anadolu Ajansı

İHA, AA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, seyir halindeki İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 2 yolcu yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca İhsaniye Caddesi'nde, Arnavutköy-Kemerburgaz seferini yapan İETT otobüsü, kayganlaşan yolda savrularak bariyere çarptı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

