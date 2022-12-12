Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsüne yolcu minibüsü çarptı. Kazada yaralanan 14 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Eski Edirne Asfaltı’nda yoğun araç trafiği oluştu.

Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde 34 YB 3625 plakalı otobüsünün şoförü ters şeritten girerek karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu esnada seyir halinde olan yolcu minibüsü duramayarak İETT otobüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içeresinde sıkışan olup olmadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı - 1

KAZA DA 14 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı.

Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı - 2

Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri belediye ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tamamen araç trafiğine açıldı.

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