Arnavutköy'de iki araç çarpıştı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Yolu Su Deposu 4 yol mevkiinde iki araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kazada, bir aracın sürücüsü A.D. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
- Trafik Kazası
- İstanbul Arnavutköy
- İtfaiye