Arnavutköy'de iki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde de genç bir kadın, boğulmak üzereyken sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.



Kıyıya çıkarıldığında kendinde olmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.



Her iki olayda da kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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