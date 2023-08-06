Arnavutköy'de iki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

İstanbul'da Arnavutköy Kaymakamlığı, dalga boyunun yükselmesi nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü denize girmeyi yasakladı.
Arnavutköy'e bağlı Karaburun ve Yeniköy Mahalleleri sınırlarında bulunan sahil şeridinde uyarılara rağmen denize girenler, dalgalar arasında boğulma tehlikesi atlattı.
Dalgalar arasında kalan 9 yaşındaki bir çocuk cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde de genç bir kadın, boğulmak üzereyken sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Kıyıya çıkarıldığında kendinde olmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Her iki olayda da kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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