Arnavutköy'de iki TIR alev alev yandı
İstanbul Arnavutköy'deki sanayi sitesinde iki TIR yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul Arnavutköy'deki sanayi sitesinde, gece park halindeki bir TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Karton koliler de alev alınca, yangın yakındaki başka bir TIR'a sıçradı.
İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekipler tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.
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