Arnavutköy'de ilginç anlar: Kaçan keçiler çatıya çıktı

İstanbul Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de ilginç anlar: Kaçan keçiler çatıya çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti.

Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. 

Arnavutköy'de ilginç anlar: Kaçan keçiler çatıya çıktı - 1

Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı.

Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.

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