Arnavutköy'de insan kafatası bulundu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, ağaçlık alanda insan kafatası bulundu. Kafatasının kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan arazide dün gece saatlerinde ağaçlık alanda gezenler insana ait kafatası buldu.
Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kafatası ekiplerin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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