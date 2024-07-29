Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama

Arnavutköy'de iş yerindeki silahlı çatışmayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'da Hadımköy Mahallesi'ndeki iş yerinde silahlı çatışma çıktığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine hızlıca hareket etti.

, olaya karıştıkları tespit edilen iş yeri sahibi Y.A. ve çalışanı N.A. ile karşı taraftan M.Y.D'yi yakaladı, 3 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Silahlı kavgada yaralanan Y.A. ve M.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede şüpheli M.Y.D'nin geçmiş tarihlerde Y.A'nın iş yerinde aracını tamir ettirdiğini fakat aracında yaşadığı problemler nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu, olay tarihinde çalıntı araçla gelerek iş yerine saldırıda bulunduğunu belirledi.

Olaya ilişkin şüphelilerden M.Y.D. ve Y.A'nın hastanedeki tedavileri sürerken şüpheli N.A, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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