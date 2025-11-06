Arnavutköy'de istinat duvarı çöktü: İki bina tahliye edildi
06.11.2025 13:18
DHA
DHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Olay sonrası 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde saat 05.30 sıralarında bir binanın istinat duvarı, yan tarafta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairenin üzerine yıkıldı.
İki bina arasında bulunan noktaya düşen beton parçaları binalara zarar verdi.
Diğer yandan 2 binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.