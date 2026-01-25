Arnavutköy’de mevlit yemeği onlarca kişiyi zehirledi. 2 kişinin durumu ağır

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bir evde okunan mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetliler nahatsızlandı. Fenalaşan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısının 55’e yükseldiği bildirildi. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arnavutköy ilçemizde düzenlenen bir mevlit yemeği sonrasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 55 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Hastalarımızdan 26’sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 29 vatandaşımızın hastanelerimizde tedavi ve gözlem süreci devam etmektedir" dedi.