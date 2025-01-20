Arnavutköy'de önce kaza yaptılar sonra kavga ettiler

Olay, gece saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ayrımında çarpışan hafif ticari araçların sürücüleri kazanın ardından araçlarından inerek konuşmaya başladı.



Birbirlerini suçlu bulan sürücülerin tartışması bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının dahil olduğu kavgada taraflar birbirine büyüyerek tekme ve yumruklarla saldırdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.