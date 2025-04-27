Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın
İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken yangının ormanlık alana atılan sigara izmaritinden çıkarak rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü düşünülüyor.
Yangın, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi yakınında bulunan ormanlık alanda çıktı.
Saat 13.15 sıralarında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.
Yangını fark eden vatandaşlar, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekiplerine ihbarda bulundu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
SİGARA ŞÜPHESİ
Yangının sigara izmaritinden çıkabileceği şüphesi üzerine ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor
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