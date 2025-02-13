Arnavutköy'de ortaokulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
Arnavutköy Haraççı Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Okulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Arnavutköy'de, Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki bina arasındaki boşlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haraççı'da bulunan okulda, iki bina arasında yer alan boşlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken öğrenciler binalardan hızla tahliye edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürüp söz konusu alanda soğutma çalışması yaptı.
Öğrenciler, daha sonra sınıflarına döndü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yangın
- İstanbul Arnavutköy