Arnavutköy'de ot yangını

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 100 dönümlük arazide ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken bir saat süren çalışmanın ardından havadan da müdahale edildi.

Arnavutköy'de ot yangını
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Son dakika haberi! Yangın, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevreye yayılarak tarım arazisine sıçradı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine verdi. 

Arnavutköy'de ot yangını - 1

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye yangın helikopteri sevk edildi.

Helikopter, Sazlıbosna gölünden aldığı su ile yanan alana müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saatlik çalışmaların ardından yangına kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisinde yangın havadan görüntülendi.

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