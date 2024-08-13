Arnavutköy'de ot yangını

Son dakika haberi! Yangın, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevreye yayılarak tarım arazisine sıçradı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.