Arnavutköy’de oto tamirhanesinde çatışma: 2 yaralı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde tamir edilen araçları bozulan 3 kişi, tamirhaneye silahlı saldırı gerçekleştirdi. İş yeri sahibinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 2 kişi yaralandı. Polis saldırganları ararken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arnavutköy’de oto tamirhanesinde çatışma: 2 yaralı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Arnavutköy’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir oto tamirhane dükkanında gerçekleşti.

İddiaya göre, işyeri önüne 34 EMB 138 plakalı otomobil ile gelen yüzleri maskeli 3 kişiden 1’i araçtan inerek işyerine doğru silahla ateş açarak ilerledi.

Silah seslerini duyan işyeri sahipleri de saldırgana karşılık verdi.

Taraflar arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada saldırı amaçlı gelen 3 kişiden 1’i araca binemeden aldığı kurşun isabetleriyle yere yığıldı.

Tamirhaneden de bir kişi vuruldu.

Arnavutköy’de oto tamirhanesinde çatışma: 2 yaralı - 1

Diğer 2 kişi geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya karışan araç, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş şekilde bulunarak çekici yardımıyla otoparka çekildi.

2 saldırgan kaçmaya yaya olarak devam etti.

Polis her yerde 2 saldırganı aramaya devam ediyor.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Vurulan saldırganın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören yaralının üzerinden sahte kimlik çıktı.

“PARA VERMEDEN YAPACAKSINIZ”

Çatışmayla ilgili olarak soruşturma başlatan emniyet güçleri, iddiaya göre iki taraf arasında daha önce yaşanan bir araç tamiri sonrasında husumet oluştuğunu belirledi.

Geçen günlerde oto tamirhanesine gelerek araç bırakan F.K. isimli şahsın aracı tamirden bir gün sonra tekrar bozulunca işyerine giden F.K’nın ağabeyi E.K. iddiaya göre tamircileri, “Ya bu aracı yapacaksınız yada yenisini alacaksınız.” diyerek tehdit etti.

Öne Çıkan Video

Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100 yılı

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz hava durumu tahminleri

Yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz hava durumu tahminleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...