Arnavutköy’de oto tamirhanesinde çatışma: 2 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir oto tamirhane dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre, işyeri önüne 34 EMB 138 plakalı otomobil ile gelen yüzleri maskeli 3 kişiden 1’i araçtan inerek işyerine doğru silahla ateş açarak ilerledi. Silah seslerini duyan işyeri sahipleri de saldırgana karşılık verdi. Taraflar arasında çatışma yaşandı. Çatışmada saldırı amaçlı gelen 3 kişiden 1’i araca binemeden aldığı kurşun isabetleriyle yere yığıldı. Tamirhaneden de bir kişi vuruldu.

Diğer 2 kişi geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya karışan araç, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş şekilde bulunarak çekici yardımıyla otoparka çekildi.



2 saldırgan kaçmaya yaya olarak devam etti.



Polis her yerde 2 saldırganı aramaya devam ediyor.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR



Vurulan saldırganın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören yaralının üzerinden sahte kimlik çıktı.



“PARA VERMEDEN YAPACAKSINIZ”



Çatışmayla ilgili olarak soruşturma başlatan emniyet güçleri, iddiaya göre iki taraf arasında daha önce yaşanan bir araç tamiri sonrasında husumet oluştuğunu belirledi.



Geçen günlerde oto tamirhanesine gelerek araç bırakan F.K. isimli şahsın aracı tamirden bir gün sonra tekrar bozulunca işyerine giden F.K’nın ağabeyi E.K. iddiaya göre tamircileri, “Ya bu aracı yapacaksınız yada yenisini alacaksınız.” diyerek tehdit etti.