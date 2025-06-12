Arnavutköy'de otomobil takla attı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Nuh E. hakimiyetindeki otomobil refüje çarparak takla attı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü Nuh E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.