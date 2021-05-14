Arnavutköy'de parkta kavga: Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de, parkta çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sait Ç. hayatını kaybetti. Ölen gencin yakınları şüphelinin oturduğu eve silah ve havai fişekle saldırdı.

İHA - NTV Haber 14.05.2021 - 11:00

Arnavutköy'de parkta kavga: Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Olay, Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde parkta meydana geldi. 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Sait Ç. ile ağabeyi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Sait Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağabeyinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sait Ç.'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları, şüphelinin oturduğu eve silah ve havai fişeklerle saldırdı.

Sokakta toplanan çok sayıda kişi, şüphelinin otomobilini de parçaladı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Grubun dağıtılmasının ardından olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

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