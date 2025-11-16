Arnavutköy’de 'ses' tartışması sopalı kavgaya dönüştü
16.11.2025 22:43
IHA
Arnavutköy’de "gürültü" nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada taraflar sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de iddiaya göre, iki komşu grup arasında "ses yaptın" tartışması yaşandı.
Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sopalarla, tekme ve yumruklarla saldırdı.
Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine vurduğu, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.