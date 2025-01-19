Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Tofaş marka otomobilin sürücüsü araçtan indi. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

