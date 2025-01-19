Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Tofaş marka otomobilin sürücüsü araçtan indi. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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