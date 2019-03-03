İstanbul Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup silahlarla çatışmıştı.
Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyleri Yaşar Yıldız'ın evinde intihar ettiği öğrenildi.
Kullandığı silah tutukluluk yapan ve yaralanan Yaşar Yıldız'a ilk müdahaleyi çevredekilerin yaparak kan kaybını önlediği öğrenildi. Ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürülen Yıldız'ın buradan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yaşar Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor.