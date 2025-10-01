Arnavutköy'de silahlı saldırı: Polis yelekli bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy Hastane Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Caddesi'nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği olan kişiye, henüz bilinmeyen bir sebeple silahla ateş açtı.

Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.



Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.