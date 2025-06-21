Arnavutköy’de sokak ortasında kadına şiddet: Gözaltına alındı
Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında yanındaki kişi tarafından dövüldü. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmeden izlemesi dikkat çekerken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadına bağırmaya başladı. Kısa sürede tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Saldırgan yanındaki kadını darbetti.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anında çevrede bulunan vatandaşların müdahalede bulunmaması dikkat çekti.
Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve görüntülerde yer alan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.
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