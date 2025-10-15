Arnavutköy’de sokakta silahlı saldırı: 1 ölü

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde İran uyruklu Masoud Nazari, evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Nazari ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nazari, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.