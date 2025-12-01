Arnavutköy'de TIR tamirhanesinde yangın

Yangın, saat 11.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokak'ta bulunan bir TIR tamirhanesinde çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Tamirhanede bulunan araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.