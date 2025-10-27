Arnavutköy'de yaralanmalı trafik kazası

Arnavutköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, kavşakta dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yere düşen iki kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.