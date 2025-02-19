Arnavutköy'de yer altı kablolarında patlama

İstanbul Arnavutköy'de yer altı kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Arnavutköy'de yer altı kablolarında patlama

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki yer altı kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

Çıkan ses nedeniyle panik yaşayan çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye patlayan kablolara müdahale ederken, bölgeye elektrik şirketi görevlileri de çağrıldı.

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