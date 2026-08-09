Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

İstanbul Arnavutköy 'de bir yolcu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza , saat 13.20 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü özel halk otobüsü yolcusu, şehirlerarası otobüsün şoförü ve yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.