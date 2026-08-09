Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı
09.08.2026 12:54
Son Güncelleme: 09.08.2026 14:32
Olay yerinden ilk görüntüler.
Arnavutköy'de şehirlerarası yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. Kazada yolcu otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.20 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü özel halk otobüsü yolcusu, şehirlerarası otobüsün şoförü ve yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Otobüse sıkışan şoförü kurtarma çalışması. (Sağ görüntü karesi)
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı'nda yol trafiğe tamamen kapanırken, ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışması sürüyor.
Kaza anı, özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün önündeki otobüse hızla yaklaştığı ve ardından çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.