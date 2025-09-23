Aronya hasadı başladı: Tarlada kilosu 100 TL

Samsun’un alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen aronya hasadı başladı.

Aronya hasadı başladı: Tarlada kilosu 100 TL

’un Çarşamba ilçesi Boyacalı Mahallesi’nde, fındık ve kiviye alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen aronya hasadı başladı.

Aronyanın tarlada kilosu 100 TL’den satışa çıkarken, fiyatların ilerleyen dönemde artmasını bekleniyor.

Hasada ilişkin konuşan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "1 ton kivi için birkaç kişi mesai harcarken, 1 ton aronya için yaklaşık 10-12 kişilik ekip çalışmak zorunda kalıyor." dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...