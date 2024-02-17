Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu Bulgaristan'da sahne aldı

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da müzikseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Türk Arpı Projesi" çerçevesinde nota yayın koleksiyonunun sunumu için Bulgaristan'a gelen Pancaroğlu, yaptığı açıklamada, "Ülke ülke gezip bu nota koleksiyonunu tanıtıyorum ve konserler veriyoruz. Programda Dimitri Kandemir, Ali Ufki, Tevfik Kolaylı gibi sanatçıların eserleri yer alıyor." dedi.

Pancaroğlu, programda longa, saz semaisi, oyun havası, semai ve kendisinin kaleme alıp bestelediği bazı eserleri izleyicilerin beğenisine sundu. Bulgar sanatseverlerle ilk defa buluştuğunu belirten Pancaroğlu, "Müziklerimizin ortak geçmişi beni çok ilgilendiriyor. Bakalım ne tepkiler gelecek. Burada bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.



Sanatçı Pancaroğlu'nun performansını dakikalarca alkışlayan izleyiciler, "Türk Arp Projesi" kapsamında salonda sunulan nota kitaplarını da beğendi ve sanatçıdan Türk müziği makamları hakkında bilgi aldı.

