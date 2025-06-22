Arpaçay'da traktör şarampole devrildi: 2 yaralı

Kars Arpaçay'da bir traktör şarampole devrildi. Kazada biri çocuk olmak üzere iki kişi yaralandı.

Arpaçay'da traktör şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana geldi.

İ.B.'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kaza da sürücü İ.B. ile yanında bulunan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yarlılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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