Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

Başakşehir’de arsa meselesi yüzünden aralarında husumet olan abisinin evini basan şahıs, yanlışlıkla hamile yengesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden arkadaşının arabasıyla kaçan şahıs, tartıştığı arkadaşını da silahla öldürdü. Zanlı, saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta, abisi ile arasında arsa satışı nedeniyle husumet bulunan Şahin Taş, gece geç saatlerde abisinin evinin önüne geldi. Önce havaya sonra da kapıya doğru bir kaç el ateş açan Şahin Taş,  bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş'ı (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaraladı.

Arsa kavgasında hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü - 1 Ağır yaralanan Sunay T. hastanede hayatını kaybetti. 

Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜ

Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Araç içinde arkadaşıyla tartışma yaşayan şahıs, arkadaşı Akyıldızı da araç içinde vurarak öldürdü.

Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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