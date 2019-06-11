Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan arşivleme firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, depodan geriye enkaz yığını kaldı.

Gebze Kaymakamlığı'na vekalet eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilgi ve arşiv saklaması alanında faaliyet gösteren firmanın, dünya çapında kritik iş bilgileri ve bu bilgileri içeren evrak, güzel sanat eserlerinden değerli sanatçıların orijinal kayıtlarının korunmasına kadar pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti verdiği belirtildi.