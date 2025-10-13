Arsuz’da bir ev alevlere teslim oldu

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan evde çıkan yangını fark eden aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.