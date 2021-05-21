Art arda FETÖ operasyonları: 127 gözaltı kararı

Bu sabah art arda FETÖ operasyonları haberi geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN ADALET TEŞKİLATI YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 60 GÖZALTI KARARI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün adalet teşkilatında operasyonel telefon hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.



Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.



14 İLDE FETÖ OPERASYONU: 84 GÖZALTI

Öte yandan Çanakkale merkezli 14 ilde düzenlenen bir diğer FETÖ/PDY operasyonunda da 84 şüpheli gözaltına alındı.