Art arda karaya vurdular! Çeşme'de ekipler inceleme başlattı

Çeşme'de son günlerde çok sayıda orkinos karaya vurdu. İzmir İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, karaya vuran orkinoslarla ilgili inceleme başlattı.

Art arda karaya vurdular! Çeşme'de ekipler inceleme başlattı
Orkinosu karaya çekmeye çalıştılar

Orkinosu karaya çekmeye çalıştılar

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'de çok sayıda orkinos kıyıya vurdu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran orkinoslarla ilgili harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kıyıya vuran orkinoslardan incelenmek üzere numune aldı.

Yetkililer, gönderilen numunelerde yapılacak analizin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

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