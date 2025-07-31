Art arda karaya vurdular! Çeşme'de ekipler inceleme başlattı
Çeşme'de son günlerde çok sayıda orkinos karaya vurdu. İzmir İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, karaya vuran orkinoslarla ilgili inceleme başlattı.
Çeşme'de çok sayıda orkinos kıyıya vurdu.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran orkinoslarla ilgili harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, kıyıya vuran orkinoslardan incelenmek üzere numune aldı.
Yetkililer, gönderilen numunelerde yapılacak analizin sonuçlarının beklendiğini bildirdi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Çeşme
- Orkinos
- İzmir Çeşme