Artçı sarsıntılar devam ediyor: Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

İstanbul, Çarşamba günü Marmara'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem İstanbul ve çevre illerde büyük korkuya neden oldu.



Son olarak Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



Saat 20.21'de de yine aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından son yayınlanan raporda, 4 ve üzeri artçı sarsıntıların sayısının 8 olduğu açıklanmıştı.



Açıklamada, "Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki bir kaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

