Artçı sarsıntılar devam ediyor: Silivri'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Silivri açıklarında saat 17.52'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (AFAD-Kandilli son depremler)
Marmara Denizi dün 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem İstanbul ve çevre illerde büyük korkuya neden oldu.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere 266 artçı sarsıntı yaşandı.
Son olarak Silivri açıklarında saat 17.52'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
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