Artçı sarsıntılar devam ediyor:  Silivri'de 3,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi dün 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem İstanbul ve çevre illerde büyük korkuya neden oldu.



İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere 266 artçı sarsıntı yaşandı.



Son olarak Silivri açıklarında saat 17.52'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ