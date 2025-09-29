Artçılar sürüyor: Simav 4.5'le sallandı

Dün 5.4'lük depremin meydana geldiği Kütahya Simav'da artçı sarsıntılar da devam ediyor. Saat 01.48'de 4.5, 01.49'da ise 3.5 büyüklüğünde depremler oldu.

AFAD Dairesi'nin verilerine göre Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.48'deki sarsıntının derinliği ise 10.31 kilometre olarak kayda geçti.

1 dakika sonra saat 01.49'da ise yine Simav merkezli 3.5 büyüklüğünde artçı deprem oldu.  

Dün meydana gelen ve İstanbul ile İzmir'den de hissedilen ana şoktan 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Ardından da 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedilmişti.

