Artçılar sürüyor: Simav 4.5'le sallandı

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Kütahya Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.48'deki sarsıntının derinliği ise 10.31 kilometre olarak kayda geçti.

1 dakika sonra saat 01.49'da ise yine Simav merkezli 3.5 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

Dün meydana gelen ve İstanbul ile İzmir'den de hissedilen ana şoktan 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Ardından da 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedilmişti.

