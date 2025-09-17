Artık girişler paralı oluyor... Uludağ Üniversitesi'nde HGS dönemi

Bursa Uludağ Üniversitesinde HGS Park Sistemi uygulaması başlayaca.

Görükle Yerleşkesi'nde yürütülen "Akıllı Kampüs" çalışmaları kapsamında, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde uygulanmaya başlanacak HGS Park Sistemi ile buradaki otoparklar ücretlendirilecek ve elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve araştırma altyapısını güçlendirmek için kullanılacak.



En geç 25 Eylül'de uygulanmaya başlanacak sistemle hem trafik ve otopark sorunu çözülecek hem de daha güvenli bir yerleşke oluşturulacak.



Kampüsün 2 girişine yerleştirilen HGS Park kameraları sayesinde üniversiteye giren araçlardan hastane otoparkına gelenler için 60 dakika, diğer birimlere gelen araçlar için ilk 10 dakika ücret alınmayacak.



Rektörlükte düzenlenen basın toplantısında, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, PTT ile yapılan işbirliği protokolüyle altyapı çalışmaları tamamlanan sistemin detaylarını anlattı.



Kampüsün ağır bir trafik yükü altında olduğunu, ana arterlerde düzensiz parkla ilgili sorunlar yaşandığını belirten Yılmaz, "Gün içerisindeki araç sirkülasyonu 12 bin civarında. Bu 12 bin aracın bir kısmı, transit geçiş güzergahı olarak burayı kullanıyor." dedi.



Yılmaz, 14 bin 500 dönümlük Görükle Yerleşkesi'nin 3'te 2'sinin orman olduğunu dile getirerek, "Açık kampüs modelinde olduğumuz için zamanla trafik yükü başta olmak üzere, temelde güvenlik problemine doğru giden çok yoğun bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya kaldık. Bu ölçekteki bir kampüste güvenlik problemini güvenlik görevlisi sayısını artırarak çözemiyorsunuz. Dolayısıyla yapısal adımlar atmak gerekiyor." diye konuştu.



HGS Park Sistemi'nin detaylarına değinen Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bu sistem, otoparklara hızlı ve kolay giriş çıkış imkanı sağlıyor. Sürücülerin otoparklarda vakit kaybetmesini engelliyor. 'Akıllı Kampüs'e geçmeye çalışıyoruz. Bu sistem umut ettiğimiz gibi işlerse bütün binalarımız dahil olmak üzere öğrencilerimizin yararlanabileceği bir aşamaya taşımak istiyoruz. Buna geçme nedenlerimiz, otoparkların güvenliğini sağlayarak kampüsün güvenliği için önemli bir adım atmak istiyoruz."



BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı da konuya ilişkin sunum yaptı.

