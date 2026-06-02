"Artık utanmıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı. Zonguldak'ta eski eşe tekme-tokat dayak

“ŞİDDET GÖRMEYE DEVAM EDİYORUM”

Elif U., sosyal medyada paylaştığı şiddet paylaşımında "Artık sesimi çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum çünkü emniyette ve savcılıkta verdiğim şikayetler, mücadeleler işe yaramadı. Evliliğim boyunca 5 sene şiddet gördüm ve zaman zaman sessiz kaldım çocuğum için. Şiddet yüzünden boşandım. Kendi hayatıma bakmaya, oğlumla yeni bir gelecek kurmaya karar verdim diye de yine suçlu ben oldum. 1,5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine rahatsız edilmeye, ölüm tehditlere almaya ve yine şiddet görmeye devam ediyorum. Her şeye rağmen güçlüyüm ve ayaktayım. Tek başıma bir savaş veriyorum fakat şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum. Ve ben değil, beni bu hale getiren utansın. Artık utanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Genç kadınının paylaşımı sosyal medyada birçok kişi tarafından "Elif U. yalnız değildir" etiketiyle defalarca paylaşıldı.

TEKME TOKAT DAYAK

Dün akşam saatlerinde Elif U.’nun ağabeyi S.U. ve yanındakiler, spor eğitmenliği yapan Haydar E.’nin görev yaptığı Kemal Köksal Stadyumu’na gitti.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı ve S.U. ile yanındakiler şüpheli kişiyi tekme tokat dövdü.

Darbelerin ardından bayılıp yere düşen Haydar E.’ye öfkeli grup saldırmaya devam etti.

Kavgayı güvenlik personelleri ayırdı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haydar E., gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alınırken ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.