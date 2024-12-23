Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, 22. kilometrede kara yoluna sürüklendi.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan - 1

Yaklaşık bir saat çift taraflı kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Jandarmanın tedbir aldığı yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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