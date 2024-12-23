Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, 22. kilometrede kara yoluna sürüklendi.
Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat çift taraflı kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Jandarmanın tedbir aldığı yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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