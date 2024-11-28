Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

Artvin-Ardahan karayolunun 19. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından tek şeritten ulaşıma tekrar açıldı.

Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

’de 2 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonucu Artvin- karayolunda heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu için bölgeye sevk edilen ekiplerce çalışma başlatıldı.

Artvin-Ardahan karayolunda heyelan - 1

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yol yapılan çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

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