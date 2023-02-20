Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

Karayolunun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.



ÜÇ GÜN ARAYLA AYNI NOKTADA YİNE HEYELAN

Artvin-Ardahan karayolu 38. kilometresinde 17 Şubat Cuma günü bir heyelan daha meydana gelmiş, karayolu bir kez daha ulaşıma kapanmıştı.



Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda ulaşıma açılan karayolunda 3 gün sonra 1 kilometre ileride bir heyelan daha meydana geldi.