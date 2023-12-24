Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve salı sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kilogram/metrekare), rakımı 600-800 metre üzerindeki yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm kar yüksekliği) görüleceği tahmin ediliyor.



Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.